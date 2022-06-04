В ДНР во Всехсвятском ските Святогорской лавры произошел пожар

На территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской лавры Украинской православной церкви (УПЦ) в Донецкой Народной Республике произошел пожар. Об этом в субботу, 4 июня, сообщили в информационно-просветительском отделе церкви.

«В результате боевых действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители», — говорится в сообщении.

В данный момент данные о погибших и пострадавших отсутствуют.

1 июня один из старейших клириков Донецкой епархии — Александр Ткаченко — погиб в результате обстрела Донецка украинскими боевиками. В 1990-е годы Ткаченко служил регентом архиерейского хора Свято-Николаевского храма, который в то время был кафедральным собором Донецка.

30 мая в результате обстрела Донецка боевиками Украины погибли шесть человек, еще 14 человек пострадали. Администрация города также сообщила о двух поврежденных школах и гимназии.

Москва продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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