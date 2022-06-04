Названы города с самыми высокими ценами на жилье

В девяти городах России средние цены на жилье превышают 150 тыс. рублей за кв. м. Об этом «Известиям» сообщили аналитики федеральной компании «Этажи».



Первое место по-прежнему у Москвы, где средняя стоимость квадратного метра в сегменте масс-маркет составляет 336,4 тыс. рублей.

На втором месте — Сочи, в котором на фоне ограничений на новое строительство и выросшим интересом к курортной недвижимости сначала из-за пандемии, затем ввиду санкционных ограничений, цены на квадратные метры за последние пару лет выросли в 3–4 раза. Средняя цена квадратного метра вторичного жилья в Сочи сейчас составляет 278 тыс. рублей.



На третьем месте еще один черноморский город — Геленджик, где цена квадратных метров начала расти вслед за Сочи. Средняя стоимость квадратного метра готового жилья здесь — 229,9 тыс. рублей.



Санкт-Петербург занимает только четвертую строчку в рейтинге. Несмотря на то, что это один из самых популярных среди жителей регионов России город для переезда и инвестиций в недвижимость. Средняя стоимость квадратного метра готового жилья в массовом сегменте в Северной столице — 216,3 тыс. рублей.



На пятом и шестом месте сразу два черноморских города: Ялта и Севастополь, где средняя цена квадратного метра вторичного жилья составляет 201,3 тыс. рублей и 174,4 тыс. рублей соответственно.



Седьмую строчку занял Владивосток, где после появления дальневосточной ипотеки цены на недвижимость существенно выросли и теперь средняя цена квадратного метра г. ларго жилья составляет — 163,5 тыс. рублей.



На восьмом месте — Новый Уренгой, город в ЯНАО численностью населения около 120 тыс. человек, неофициальная газовая столица России. Здесь средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья составляет — 160 тыс. рублей.



На девятом месте — Южно-Сахалинск со средней стоимостью квадратного метра вторичного жилья 157,5 тыс. рублей.



«В большей части этих городов в краткосрочной перспективе мы прогнозируем тренд на снижение средней стоимости квадратного метра, поскольку цена превышает реальную покупательскую способность большей части населения этих городов, за последние пару лет был слишком активный рост цены недвижимости, несопоставимый с ростом доходов потенциальных покупателей», — сказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

3 июня Хусаинов рассказал «Известиям» о том, что средняя стоимость продажи вторичного жилья в России в мае по сравнению с апрелем снизилась на 2%, несмотря на то, что последние несколько лет демонстрировала стабильный рост.

По мнению эксперта, в ближайшее время средняя цена вторичного жилья продолжит снижаться из-за существующего дисбаланса между растущим предложением и ограниченным спросом.

В конце мая Хусаинов заявил «Известиям», что в России в ближайшие месяцы прогнозируется рост спроса на жилье из-за снижения ипотечных ставок.