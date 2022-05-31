На рынке недвижимости ожидают бум спроса

В ближайшие месяцы на рынке недвижимости России произойдет рост спроса на жилье из-за снижения ипотечных ставок. Об этом «Известиям» заявил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов во вторник, 31 мая.

По его словам, снижение ипотечных ставок ведет к постепенной реализации отложенного спроса.



«Шоковый период проходит и те, кто откладывал покупку недвижимости из-за высоких ипотечных ставок и общей ситуации неопределенности в экономике, начинают активно возвращаться на рынок», — сказал Хусаинов.

Он отметил, что уже растет количество ипотечных консультаций. Причем граждан интересуют все сегменты: новостройки по субсидированным ставкам, загородная недвижимость по ипотеке с господдержкой, вторичное жилье по сниженным ставкам.



По оценкам экспертов, только на вкладах у россиян хранится порядка 33 млн рублей, еще около половины наличными, при этом стоимость всех реализованных в 2021 году новостроек не превысила 5 трлн рублей.



«Снижение ставок по банковским вкладам и инфляция вновь вернут на рынок тех, кто активно вкладывает в недвижимость свои сбережения, чтобы их сохранить», — добавил Хусаинов.



По его мнению, новую волну активного спроса можно ожидать уже в ближайшие месяцы, а следом за ней начнется и новая волна роста средней цены во всех сегментах рынка недвижимости.

ЦБ снизил ключевую ставку до 11% 26 мая. Он также допустил дальнейшее снижение на ближайших заседаниях, ближайшее из которых запланировано на 10 июня.

В тот же день в компании «Этажи» спрогнозировали резкий рост спроса на 20–25% на вторичное и загородное жилье в ближайший месяц. Там отметили, что сейчас оптимальное время для покупки недвижимости, когда спрос еще не восстановился и уровень торга при продаже доходит до рекордных значений.

Как заявили эксперты и представители банков в беседе с «Известиями», кредитные организации наверняка также понизят ставки. Так, в Почта Банке сказали, что планируют в начале следующей недели снизить ставки по вкладам на 2–3 п.п. С 30 мая Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки и на вторичный рынок на 3 п.п. Минимальная ставка составит 10,9% годовых.