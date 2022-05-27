Российские банки начнут снижать ставки по вкладам и кредитам

Российские банки планируют пересмотреть условия по вкладам и кредитам на фоне снижения ключевой ставки в стране до 11%. Об этом 27 мая «Известиям» рассказали представители различных кредитных организаций.

В Почта банке отметили, что планируют снизить ставки по вкладам уже в начале следующей недели.

«Ставки по кредитам уже начали снижаться, но дальнейшее их движение вниз возможно только в случае сокращения ставок по вкладам. ‹...› Почта Банк также планирует уже в начале следующей недели снизить ставки по вкладам на 2-3 п.п.», — рассказали в пресс-службе банка.

Аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский заверил в свою очередь, что их кредитная организация будет оценивать свою совокупность влияющих факторов и «делать все возможное, чтобы предложить своим клиентам наиболее привлекательные условия на рынке».

В Московском кредитном банке (МКБ) тоже не исключают изменений ставок в ближайшем будущем.

В банке «Дом.РФ» обещали пересмотреть процентные ставки по кредитным и сберегательным продуктам «в самое ближайшее время».

«В горизонте 1-3 месяцев мы ожидаем дальнейшего снижения процентных ставок по депозитам. Оно может составить до 1-2 п.п. и распространиться на все сроки привлечения», — добавили в пресс-службе «Дом.РФ».

А вот в Совкомбанке изменений по потребительским кредитам не планируется. Однако в ближайшее время там обещали пересмотреть процентные ставки по рыночным ипотечным программам и программам автокредитования «в сторону их снижения».

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) пока только изучает возможность пересмотра ставок по текущим потребительским и ипотечным кредитам.

«Когда именно будет принято решение — пока неясно, но, определенно, это вопрос не ближайших нескольких дней», — отметили в УБРиР.

Абсолют Банк обещает в ближайшее время снизить ставки на 2-3 п.п. по всем кредитным розничным продуктам. Кроме того, с понедельника банк снизит ставку по собственным ипотечным программам.

«Снижение составит 2.п.п. Банк и дальше продолжит снижать ставку. Исходя из рыночной конъюнктуры и анализа структуры собственного портфеля, примет решение о возможности коррекции до очередного заседания регулятора», — рассказал «Известиям» директор департамента розничных продуктов банка Виталий Костюкевич.

Банк «Зенит» также снизит ставки по потребительским кредитам и ипотеке.

«Ставки по кредиту под залог недвижимости будут снижены более чем на 7 п.п., по военной ипотеке — более чем на 2 п.п., по классическим программам — более чем на 1,5 п.п.», — рассказала заместитель председателя банка Наталья Тутова.

В пресс-службе банка ВТБ отметили, что после снижения ключевой ставки планируют вновь пересмотреть условия по кредитам наличными и автокредитованию. «Известиям» пояснили, что «окончательное решение будет принято банком в ближайшее время».

В Росбанке отметили, что следят за ситуацией на ипотечном рынке и на рынке потребительского кредитования. Как рассказали «Известиям», банк будет корректировать условия по продуктам в зависимости от рыночной ситуации.



Банк «Открытие» в ближайшее время планирует скорректировать ценовые условия по классическим продуктам. Кроме того, там уже улучшили условия по кредитам наличными.

«Банк «Открытие» (после решения ЦБ о снижение ключевой ставки до 11%. — Ред.) улучшил условия по кредитам наличными. Клиенты уже могут оформить кредит на любые цели в «Открытии» по ставке от 7,5% годовых», — рассказали в банке.

ЦБ снизил ключевую ставку до 11% 26 мая. Он также допустил дальнейшее снижение на ближайших заседаниях, ближайшее из которых запланировано на 10 июня.