Цены на жилье в России рекордно снизились

Средняя стоимость продажи вторичного жилья в России в мае по сравнению с апрелем снизилась на 2% — это рекордное снижение за последние несколько лет. Об этом «Известиям» 3 июня заявил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Средняя стоимость продажи вторичного жилья последние несколько лет демонстрировала стабильный рост. Просадка отмечалась лишь в мае 2019 года на 0,4% и в апреле 2022 года на 0,5%. Цены подогревал рекордно высокий спрос на фоне низких ипотечных ставок, который привел к существенному сокращению объема предложения в сегменте готового жилья и выбытию наиболее доступных вариантов, напомнил он.

«Сейчас ситуация изменилась в корне, спрос снизился, а объем предложения продолжает расти, плюс появилось много собственников, заинтересованных в срочной продаже своих объектов, в основном это частные инвесторы, которые на фоне неопределенности нынешней ситуации стараются продать и закрыть свои кредиты. С марта на рынке отмечался дефицит покупателей, поэтому росла конкуренция за них и дисконт при продаже», — сообщил Хусаинов.

По его мнению, в ближайшее время средняя цена вторичного жилья продолжит снижаться из-за существующего дисбаланса между растущим предложением и ограниченным спросом.

Сложно прогнозировать, сколько продлится наступивший цикл снижения средней стоимости продажи вторичного жилья, но, по расчетам специалистов, до осени цена может снизиться еще на 5–7%, поэтому те, кто сейчас снижает цену, чтобы не упустить реального покупателя, находятся в более выгодной позиции, чем те, кто старается продать по старым ценам, подытожил Хусаинов.

По данным «Авито Недвижимости», в мае средняя стоимость квартиры на вторичном рынке снизилась на 1,3% по сравнению с апрелем 2022 года — до 3,9 млн рублей.

«Мы бы не называли это падением — скорее ожидаемая коррекция рынка. Ставки по ипотеке в апреле–мае были заградительными. Квартиры в таких условиях продавались и покупались либо без привлечения заемных средств, либо с их минимальным участием», — сказал руководитель направлений вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

Покупателей объективно стало меньше, и чтобы привлечь их на свой объект, собственнику приходится снижать цену. Дальнейшее снижение ипотечной ставки и, как следствие, восстановление спроса могут замедлить этот процесс или даже вернуть рост цен, полагает Хахулин.

В конце мая Хусаинов заявил «Известиям», что в России в ближайшие месяцы прогнозируется рост спроса на жилье из-за снижения ипотечных ставок.