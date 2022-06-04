Реклама
Прямой эфир
Мир
Швейцария разрешила ФРГ передать Украине танки Leopard
Мир
Власти Херсона сообщили о краже денег у населения региона украинскими властями
Мир
CNN сообщил об обсуждении странами Запада перемирия в Донбассе без Украины
Армия
Инженеры ЗВО провели разминирование в населенных пунктах Харьковской области
Мир
Посольство РФ в Канаде заявило о вреде канадских санкций жителям страны
Мир
МИД РФ осудил США за передачу Киеву вертолетов Ми-17
Мир
Глава Пентагона вместе с коллегами из Токио и Сеула обсудит ситуацию вокруг КНДР
Мир
Власти Херсонской области заявили о неизменности курса на интеграцию в РФ
Мир
На протестных акциях в Ереване пострадали 50 человек
Мир
В бундестаге отметили радикальное изменение позиции США по Украине
Мир
Spiegel спрогнозировал «ценовой шок» для Европы из-за санкций против РФ

Глава Пентагона вместе с коллегами из Токио и Сеула обсудит ситуацию вокруг КНДР

0
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Ron Sachs
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возможность лично обсудить ситуацию вокруг КНДР на азиатском форуме по безопасности Shangri-La Dialogue в Сингапуре рассматривают глава Пентагона Ллойд Остин, министр обороны Японии Нобуо Киси и руководитель военного ведомства Южной Кореи Ли Чон Соп. Об этом в субботу, 4 июня, ссылаясь на источники сообщил японский телеканал NHK.

Бомбически реально: КНДР подозревают в подготовке к ядерному испытанию
Что заставляет мир ожидать от Пхеньяна новой провокации

В ходе возможных переговоров, отмечает канал, участники могут коснуться вопроса подтверждения сотрудничества трех государств для достижения денуклеаризации Северной Кореи, а также выработать совместный подход к ракетным испытаниям Пхеньяна.

Форум по безопасности Shangri-La Dialogue пройдет с 10 по 12 июня в Сингапуре.

Ранее, утром 25 мая Пхеньян выпустил по направлению Японского моря одну за другой три баллистические ракеты. Пуск произошел спустя сутки после завершения саммита между Южной Кореей и США и стал 17-м со стороны Северной Кореи, произведенным в 2022 году. Японский министр обороны от лица страны заявил, что ракетные пуски КНДР сразу после визита американского президента Джо Байдена в Сеул и Токио можно считать прямой провокацией.

На следующий день США внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции, который предусматривал ужесточение санкций против КНДР. Однако Россия и Китай воспользовались правом вето и документ не был принят.

В апреле лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на страну силу, а также пообещал наращивать и укреплять ядерный потенциал государства «самыми быстрыми темпами».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022