Глава Пентагона вместе с коллегами из Токио и Сеула обсудит ситуацию вокруг КНДР

Возможность лично обсудить ситуацию вокруг КНДР на азиатском форуме по безопасности Shangri-La Dialogue в Сингапуре рассматривают глава Пентагона Ллойд Остин, министр обороны Японии Нобуо Киси и руководитель военного ведомства Южной Кореи Ли Чон Соп. Об этом в субботу, 4 июня, ссылаясь на источники сообщил японский телеканал NHK.

В ходе возможных переговоров, отмечает канал, участники могут коснуться вопроса подтверждения сотрудничества трех государств для достижения денуклеаризации Северной Кореи, а также выработать совместный подход к ракетным испытаниям Пхеньяна.

Форум по безопасности Shangri-La Dialogue пройдет с 10 по 12 июня в Сингапуре.

Ранее, утром 25 мая Пхеньян выпустил по направлению Японского моря одну за другой три баллистические ракеты. Пуск произошел спустя сутки после завершения саммита между Южной Кореей и США и стал 17-м со стороны Северной Кореи, произведенным в 2022 году. Японский министр обороны от лица страны заявил, что ракетные пуски КНДР сразу после визита американского президента Джо Байдена в Сеул и Токио можно считать прямой провокацией.

На следующий день США внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции, который предусматривал ужесточение санкций против КНДР. Однако Россия и Китай воспользовались правом вето и документ не был принят.

В апреле лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на страну силу, а также пообещал наращивать и укреплять ядерный потенциал государства «самыми быстрыми темпами».