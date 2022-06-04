Швейцария разрешила ФРГ передать Украине танки Leopard

Швейцария разрешила Германии передать боевые танки Leopard Украине, речь может идти о 42 единицах военной техники. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщило издание Tagesanzeiger.ch.

Отмечается, что одобрена передача танков немецкого производства из бывших запасов швейцарской армии. Федеральное министерство обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии отмечает, что Берлин может свободно принимать соответствующее решение по своему усмотрению.

Как пояснило издание, в 2010-2011 годах Берн отправил обратно в ФРГ, немецкому производителю Rheinmetall, 42 два таких танка. Однако предварительно с Leopard были демонтированы 120-миллиметровые пушки, системы залпового огня, пулеметы, бортовые системы связи и другое оборудовании, которые производились в Швейцарии. Они остались в качестве запасных частей для оставшейся техники.

Согласно закону республики «О военных материалах», третьим странам до сих пор не разрешено передавать Украине военную технику, произведенную в Швейцарии. Ранее компания Rheinmetall подала правительству Германии запрос на продажу танков Киеву.

При этом газета Sonntags Zeitung 24 апреля сообщила, что Швейцария запретила Германии реэкспорт на Украину боеприпасов, которые используются в немецких БМП типа Marder. Тогда представитель швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO) рассказал, что немецкая сторона направила два запроса о передаче боеприпасов Киеву. ФРГ получила отрицательные ответы со ссылкой на швейцарский нейтралитет.

Западные страны нарастили военную поддержку Украины на фоне проводящей РФ спецоперации по защите Донбасса. Так, 31 мая Соединенные Штаты сообщили, что предоставили Киеву новый пакет военной помощи на $700 млн. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS.

23 мая министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что Дания передаст украинской стороне противокорабельные ракеты «Гарпун», пусковую установку к ним. По его словам, около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи, среди них были Италия, Греция, Норвегия, Польша и др.

Министерство иностранных дел неоднократно призывало страны перестать накачивать Украину оружием. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркивала, что эти действия приводят к гибели людей, отмечая, что Запад устроил «адскую карусель» из таких поставок.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима, что необходимо для обеспечения безопасности России. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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