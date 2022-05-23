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Дания передаст Украине противокорабельные ракеты «Гарпун»

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Фото: commons.wikimedia.org
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Дания передаст Украине противокорабельные ракеты «Гарпун» и пусковую установку к ним. Об этом министр обороны США Ллойд Остин сообщил 23 мая на брифинге после заседания контактной группы стран по оказанию военной помощи Киеву.

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«Я благодарен Дании, которая сегодня объявила, что предоставит пусковую установку «Гарпун» и ракеты, чтобы помочь Украине защищать свое побережье», — сказал он.

По его словам, около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи украинской стороне. Он уточнил, что среди них были Италия, Греция, Норвегия, Польша и др.

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Остин отметил, что третья встреча контактной группы состоится 15 июня на полях министерского совещания НАТО в Брюсселе.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины.

Накануне глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил об истощении запасов военной техники из-за поставок вооружения Киеву. Он также подчеркнул необходимость для европейского объединения обеспечить свою безопасность путем создания собственных вооруженных сил.

Комментируя это заявление, представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что Боррель демонстрирует склонность к решению вопросов силовыми методами. Он также указал на то, что милитаризация ЕС и дальнейшие поставки Украине оружия не будут способствовать безопасности и стабильности европейского континента.

В то же время военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что Евросоюз зарабатывает на поставках вооружения.

20 мая стало известно, что Германия в июле планирует поставить Украине первые 15 зенитных самоходных установок Gepard. Генерал немецкой армии в отставке и экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявил, что считает бессмысленными и даже опасными поставки тяжелого вооружения.

17 мая обещание нарастить поставки вооружений Киеву были озвучены Парижем.

МИД РФ 5 марта призывал страны ЕС перестать накачивать Украину оружием. 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия, и подчеркнула, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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