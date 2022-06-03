Макрон рассказал о сотне часов переговоров с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон с декабря провел множество переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, длительность которых хозяин Елисейского дворца оценил в 100 часов.

«Я потерял счет разговорам с Владимиром Путиным с декабря. Всего сто часов», — указал французский лидер в беседе с La Depeche в пятницу, 3 июня.

Последний раз телефонные переговоры состоялись между Эммануэлем Макроном, Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем 28 мая. В пресс-службе Кремля сообщили, что в беседе были затронуты темы обеспечения Украины западным оружием и глобальной продовольственной безопасности. Путин также информировал коллег о развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции.

3 мая лидеры Франции и России возобновили телефонные переговоры. Беседа длилась более двух часов. Этому предшествовал длительный перерыв в переговорах после событий в Буче, произошедших в начале апреля.

8 апреля французский президент назвал своим долгом продолжение переговоров с Путиным на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Он подчеркнул, что Франция с самого начала не проявляла ни наивности, ни снисходительности по отношению к российскому президенту.

23 марта французский президент сообщил, что Париж намерен поддерживать контакт с Москвой столько, сколько это необходимо. Он также выразил надежду на прекращение огня и обеспечение мирных переговоров в ситуации вокруг Украины.