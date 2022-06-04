В Мелитополе нашли испорченные работниками банков гривны

В Мелитополе в ходе инвентаризации банков обнаружили испорченные украинскими работниками финансовых учреждений гривны. Об этом стало известно в пятницу, 3 июня.

По информации «РИА Новости», испорченные банкноты различного номинала на общую сумму 1,5 млн гривен (около $51 тыс.) были найдены в одном из отделений Ощадбанка.

На купюры нанесена похожая на зеленку жидкость.

Исполняющая обязанности главы военно-гражданской администрации города Галина Данильченко ранее заявила, что украинские банки перед уходом из Мелитополя вывезли основную часть гривен, а оставшиеся деньги испортили с помощью краски.

Как отметил 30 мая член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, военные и представители властей Украины, сохраняющие контроль над частью региона, пребывают в панике и постоянно обсуждают вопросы эвакуации и вывоза ценного. 18 мая местные жители рассказали «Известиям», что украинское правительство заблокировала зарплатные карты работникам детского сада и школ в Мелитополе.

В тот же день телеканала «Известия» Мери Бадунц сообщила об открытии в Мелитополе первого отделения российского банка. Пока оно работает с государственными учреждениями и юридическими лицами. У предпринимателей появилась возможность проводить безналичные расчеты с партнерами, а также полноценно запустить все городские объекты и учреждения. Банк будет и коммунальные предприятия города, и бюджетные организации, и предпринимателей. Отмечается, что скоро банковские операции будут доступны и населению. Люди смогут получать зарплату, пенсию и рассчитываться в магазинах.

В этот же день вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что на всех освобожденных территориях Украины планируется запустить максимальный оборот рубля, а жителям Запорожской области в этом месяце выплатят пенсии и зарплаты в рублях.

Херсонская и часть Запорожской области перешли под контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил российский лидер Владимир Путин. Спецоперации предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ЛНР и ДНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик.

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