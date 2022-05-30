Власти Мелитополя после теракта заявили о непринятии Киевом волеизъявления жителей

И. о. главы военно-гражданской администрации Мелитополя Запорожской области Галина Данильченко сообщила о проведении следственных действий в городе после взрыва автомобиля.

«Проводятся следственные действия, конечно же, там работает оперативная бригада», — заявила она в эфире телеканала «Россия 24» в понедельник, 30 мая.

Также она указала, что Киев не может смириться с тем, что жители города не хотят иметь ничего общего с прежней властью.

Данильченко пообещала, что преступники будут найдены.

Взрыв прогремел в 7:40 в понедельник, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Отмечалось, что центр города заполнили клубы черного дыма.

Рогов назвал случившееся терактом. Кроме того, он заявлял о контроле более 70% Запорожья Вооруженными силами РФ. По его словам, военные и представители властей Украины, сохраняющие контроль над частью региона, пребывают в панике и постоянно обсуждают вопросы эвакуации и вывоза ценного.

В результате взрыва пострадали двое волонтеров — 28-летняя девушка и 25-летний парень. Они оказывают гуманитарную помощь в Мелитополе и Мелитопольском районе.

Власти Запорожья обвинили во взрыве в Мелитополе украинских диверсантов. Рогов назвал случившееся терактом и сказал, что за ним «стоит украинская ДРГ (диверсионно-разведывательная группа. — Ред.), но фактически это террористическая группа»

14 марта начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что Мелитополь находится под полным контролем российской стороны. После этого в город из России начала поступать гуманитарная помощь.

Новость дополняется.