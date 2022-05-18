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Украина заблокировала зарплатные карты персоналу детского сада в Мелитополе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украина заблокировала зарплатные карты работникам детского сада в Мелитополе, о чем 18 мая «Известиям» рассказали местные жители.

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«Карты нам заблокировали от Украины. В пятницу заблокировали всем школам. И заблокировали нам. Я получаю на дочку детские, и даже на дочку детские заблокировали», — рассказала исполняющая обязанности заведующей детского сада «Звездочка» Татьяна Мотива.

Воспитатели признаются, что некоторые сотрудники получили три оклада и обещание беспечной жизни от украинских властей. В обмен они должны были сорвать воспитательный процесс.

«Постоянно было нагнетание на сотрудников. Постоянно заведующие собирались. Как их обрабатывали, мы не знаем. Но решили открыться», — поделилась Мотива.

Она также добавила, что сейчас сотрудникам детсада зарплата платится наличными деньгами и к концу месяца им всем обещали выдать полную зарплату.

29 апреля бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что Киев перестал выплачивать пенсии жителям Херсонской области. Таким образом украинские власти попытались парализовать экономическую жизнь региона. Параллельно с этим, подметил экс-депутат, в регионе начинает свое хождение рубль, а также происходит налаживание экономических связей с Крымом.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru

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