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МИД РФ назвал Евросоюз виновным в энергетическом кризисе

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Фото: Global Look Press/dpa/Friso Gentsch
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Обвинения Евросоюзом России в глобальном энергетическом и продовольственном кризисе безосновательны. Об этом в пятницу, 3 июня, заявили в МИД РФ.

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«Представленные материалы (доклад МИД РФ от 3 июня, развенчивающий мифы, распространяемые руководством Евросоюза. — Ред.) не только свидетельствуют о безосновательности подобных обвинений, замешанных на оголтелой русофобии, но и прямо указывают на ответственность самого Евросоюза за нагнетание панических настроений на мировых рынках, рост цен на энергоресурсы и сельскохозяйственную продукцию», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

19 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко указал на то, что решение вопроса продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций, которые мешают свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу и удобрения.

16 мая телеканал Arte сообщил, что цена на пшеницу на европейском рынке побила рекорд, достигнув отметки €435. Причинами повышения стоимости зерна авторы публикации назвали последствия антироссийских санкций, а также аномальную жару в Индии — второму по величине производителю пшеницы.

15 мая в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках. Москва не согласна со всеми подобными обвинениями.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также назвал санкции против РФ причиной продовольственного кризиса в мире. Он подчеркнул, что Россия всегда была надежным экспортером зерна. Кроме того, российская сторона не препятствует украинской вывозить по железной дороге зерно в Польшу.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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