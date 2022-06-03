Первое судно из Мариуполя прибыло в Ростов-на-Дону

В Ростов-на-Дону прибыло первое судно из Мариуполя и ожидает открытия таможни на рейде. На его борту 2,5 тыс. т горячекатаного листа, передает телеканал «Известия». Это первый сухогруз, который загрузили в Мариупольском порту после его освобождения от украинских националистов. Чтобы первая отгрузка состоялась, специалисты России и Донбасса проделали колоссальную работу. Обследовано более 1,5 млн кв. м. акватории, 18 причалов и 32 судна, а также 134 сооружения; обезврежено свыше 12 тыс. взрывоопасных предметов. Судно типа «Славутич» вышло из Мариуполя 31 мая в сопровождении катеров Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

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