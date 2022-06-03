В Совфеде объяснили введение Евросоюзом шестого пакета санкций

Страны Евросоюза вводят новые санкции больше для собственного спокойствия, чем для нанесения урона России. Об этом в пятницу, 3 июня, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, добавив, что в ЕС уже потеряли интерес к этим рестрикциям, однако продолжают попытки запугивания РФ.

«Мы даже со счета сбились, потому что давно уже перестали обращать пристальное внимание на эти пакеты. Они, к сожалению для Запада, ничего хорошего им самим не принесли. Их можно игнорировать, потому что наша экономика развивается независимо от западных стран и от США. Что касается тех ограничений, которые вводятся этим пакетом, мне кажется, это больше делается для собственного успокоения, чем реально пытаются нанести России урон», — отметил он.

По словам сенатора, если Евросоюзу не нравится российские газ и нефть, то можно отказаться, а не придумывать какие-то сложные схемы и выпускать разъяснения по их покупке у РФ. Джабаров предложил странам ЕС идти на биржу и покупать энергоресурсы в два или три раза дороже, а потом объяснять своим гражданам, почему бензин стал дороже, почему повышаются расценки на электроэнергию, почему встает химическая промышленность.

«Я думаю, что им придется объясняться перед своими гражданами, особенно когда в этих странах начнут избирать глав государств, пройдут выборы в парламенты, тогда избиратель четко покажет, как относится к их внешней политике. Поэтому надо спокойно ждать и седьмого, и восьмого, да хоть двадцать пятого пакета санкций. Я думаю, они сами уже потеряли интерес к этим рестрикциям, но продолжают с тупой одержимостью запугивать Россию. Ничего они не сделают России», — заключил парламентарий.

Ранее в этот день ЕС объявил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на нефть. Новые ограничительные меры в том числе подразумевают запрет консалтинговых, аудиторских и пиар-услуг для РФ, а также затрагивают предоставление облачных сервисов.

Помимо этого, речь идет об отключении от вещания на территории Евросоюза телеканалов «Россия-24», «РТР-Планета» и «ТВ-Центр».

При этом введено временное исключение из запрета на морские поставки нефти и нефтепродуктов из РФ для Болгарии и Хорватии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что граждане стран Запада уже платят большую цену за введение их государствами антироссийских санкций, Кремль готовит ответ на шестой пакет рестрикций Евросоюза.

Согласование новых ограничительных мер стало самым долгим за всё время. Страны ЕС не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть. В итоге 18 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о блокировке нового пакета антироссийских санкций.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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