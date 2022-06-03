Антонов предупредил США о подрыве доверия инвесторов из-за блокировки платежей РФ

Соединенные Штаты Америки могут лишить себя доверия серьезных инвесторов в попытках блокировать возможности России осуществлять платежи по долговым обязательствам. Об этом в четверг, 2 июня, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Понимаем, что сама мысль о способности российской экономики противостоять внешнему давлению вызывает у Вашингтона «аллергию». Даже под «шквалом» ограничений и запретов мы готовы в срок обслуживать собственные долговые обязательства», — цитируется российский дипломат в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства РФ.

Также дипломат высказался по поводу шестого пакета западных санкций. Он сказал, что в посольстве не удивлены ограничениями. Антонов назвал их очередной попыткой «возложить на Россию вину за глобальные экономические дисбалансы, включая рост цен на топливо». Он также предостерег, что экономические колебания в мире могут отразиться на самих Штатах, «где проблема нехватки некоторых продуктов питания приобретает всё более острый характер».

1 июня экономист Максим Чирков заявил «Известиям», что попытки западных стран изобразить в России нечто похожее на псевдодефолт не будут иметь последствий для страны. По его мнению, последствия подобных действий могли бы проявиться для России только при условии дальнейших массовых заимствований на внешних рынках. Однако, так как вложения западных инвесторов в российский госдолг сейчас находятся под санкциями, стране ничего не угрожает.

30 мая министр финансов Антон Силуанов рассказал «Ведомостям», что Россия будет рассчитываться с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях. Благодаря этому механизму можно будет проводить платежи, минуя западную расчетную инфраструктуру.

24 мая минфин США не продлил срок действия лицензии OFAC на обслуживание внешнего долга России в условиях санкций. Она разрешала трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России.

Министр финансов отмечал, что Россия будет пытаться рассчитываться по обязательствам по госдолгу. Он также уточнил, что объявление технического дефолта не повлияет на экономику РФ.

18 мая Силуанов заявлял, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.