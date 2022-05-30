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Глава Минфина РФ заявил об оплате госдолга иностранцам в рублях

Силуанов: Россия заплатит по госдолгу по схеме расчетов за российский газ в рублях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Россия будет рассчитываться с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях, рассказал 30 мая «Ведомостям» министр финансов Антон Силуанов.

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По его словам, система будет действовать таким же образом, только «в обратном порядке». Как объяснил Силуанов, платеж за газ в рублях происходит так: России зачисляют валюту, здесь она по поручению покупателя газа меняется на рубли и таким образом происходит расчет.

«Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону», — добавил министр.

Благодаря этому механизму можно будет проводить платежи, минуя западную расчетную инфраструктуру, подытожил он.

Платежи будут проводить через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Ранее, 27 мая, Силуанов сообщал о готовящемся механизме оплаты по евробондам. Тогда он заявлял, что Россия к 23–24 июня, когда необходимо будет перечислить купонные платежи по долларовым евробондам, подготовит механизм, который позволит проводить расчеты с инвесторами без лицензии властей США.

Кроме того, комментируя решение минфина США об отзыве лицензии, которая позволяла России обслуживать внешний долг в долларах, министр отметил, что это «странная мера», так как страны Запада в первую очередь не дают своим инвесторам получать деньги по вложениям в российские бумаги.

Кроме того, глава Минфина высказался насчет заявления Запада о дефолте в России. По его словам, они не имеют никакого отношения к действительности.

24 мая минфин США не продлил срок действия лицензии OFAC на обслуживание внешнего долга России в условиях санкций. Она разрешала трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России.

Министр финансов отмечал, что Россия будет пытаться рассчитываться по обязательствам по госдолгу. Он также уточнил, что объявление технического дефолта не повлияет на экономику РФ.

18 мая Силуанов заявлял, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

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