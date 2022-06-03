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В ЛНР заявили о мирных жителях в бомбоубежищах завода «Азот»

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Фото: ТАСС/Река Александр
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В бомбоубежищах на территории северодонецкого завода «Азот», где засели украинские боевики, находятся мирные жители. Такое заявление 2 июня сделал официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

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«Есть разведданные, что под различными предлогами народ заманивался на территорию предприятия «Азот». «Азот» строился еще в советские годы, где была гражданская оборона и где бомбоубежище было обязательно для всех крупных предприятий... На территории предприятия находятся местные жители, поэтому здесь действовать надо вообще очень аккуратно», — поделился он в беседе с RT.

Союзные войска России и ЛНР испытывают сложности с проведением операции на территории завода, так как большое количество химикатов там не позволяет использовать средства поражения. Помимо этого, украинские боевики минируют выходы и силой удерживают заманенных мирных жителей на территории комбината, добавил Марочко.

2 июня заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что союзные силы ДНР и России закроют котел в районе Лисичанска и Северодонецка через несколько дней. После этого они выйдут к Артемовску, добавил Басурин.

Ранее, 1 июня, представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что силы ЛНР и России контролируют свыше 70% территории Северодонецка, взятие города под полный контроль ожидается в ближайшее время.

31 мая корреспондент «Известий» Богдан Степовой сообщил, что войска ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил (ВС) РФ продолжают наступление и уже вошли в жилые кварталы Северодонецка. Кольцо окружения вокруг лисичанско-северодонецкой агломерации, по его словам, должно скоро замкнуться.

Как рассказал 30 мая военный эксперт Владислав Шурыгин, установление контроля над Северодонецком завершит освобождение всей территории ЛНР от украинских радикалов и позволит ВС РФ развить дальнейшее наступление на Славянск и Краматорск.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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