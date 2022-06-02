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В МГУ предложили сохранить бакалавриат и магистратуру для отдельных отраслей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Глава Российского союза ректоров, ректор Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий предложил в четверг, 2 июня, обсудить вопрос сохранения бакалавриата и магистратуры для отдельных областей образования.

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«Система должна быть основана на принципах фундаментальности, междисциплинарности, единства научных исследований и преподавания, разнообразия форм получения образования, гибкости образовательных и профессиональных траекторий, возможности получения дополнительных квалификаций и баланса фундаментальности образования и прикладного результата», — цитирует его телеканал «Звезда».

Ректор отметил, что в новой системе образования нужно закрепить модель обучения по программам интегрированной магистратуры в наукоемких отраслях.

Также Садовничий предложил в ходе заседания Совета Российского союза ректоров, которое было посвящено созданию национальной системы образования, расширить практику обучения по программе специалитета в высокотехнологичных и общественно важных отраслях экономики. Студенты будут, таким образом, обучаться в течение 5–6 лет.

Ранее в этот день министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что отказ от Болонской системы в России не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры. Он пояснил, что, во-первых, выпускники школ «симпатизируют этим форматам образования», во-вторых, многие россияне получили степень бакалавра и без степени магистра не смогут двигаться дальше из-за квалификационных требований к должностям. В-третьих, указал Фальков, система стала привычной и для иностранных студентов в России, передает RT.

По его словам, будущее — за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры.

В этот же день первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что законопроект о добровольном участии вузов в Болонском процессе разработан и в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

24 мая Фальков заявил, что Россия разработает собственную систему образования. Он отметил, что она станет уникальной, а в ее основу заложат интересы экономики страны и максимальные возможности для студентов.

На следующий день вице-спикер палаты Петр Толстой сообщил, что профильный комитет Госдумы по науке и высшему образованию совместно с правительством начал работу над практическими шагами по выходу России из Болонской системы.

Вместе с тем 30 мая заместитель главы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской модели.

Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года.

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