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Основатель партии «Яблоко» Явлинский покинул Россию

В партии «Яблоко» назвали причину отъезда Явлинского из России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский уехал из России с целью отпуска, который продлится две недели. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили «Известиям» в пресс-службе политической организации.

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Ранее в этот день «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что Явлинский покинул Россию. Накануне политик улетел в Лондон с пересадкой через Дубай.

5 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс находится за границей, в России он не работает. В тот же день в СМИ появились публикации о том, что Чубайс вместе с женой Авдотьей Смирновой был замечен в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

До этого, 21 апреля, стало известно, что Чубайс покинул составы советов директоров АФК «Система» и ее портфельной компании АО «Электрозавод».

В конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. 23 марта Песков заявил, что Чубайс уволился по собственному желанию.

За последние месяцы из России уехал ряд знаменитостей, общественных и политических деятелей. Так, 11 мая российский певец и музыкант, основатель рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался об отъезде артистов из России. Он предположил, что знаменитости, решившие уехать за границу, представляют себя новой волной русской эмиграции и думают, что только в других странах смогут реализовать себя как личности.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе.

Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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