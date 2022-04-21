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Чубайс покинул составы советов директоров АФК «Система» и АО «Электрозавод»

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Бывший глава «Роснано» и экс-спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс покинул составы советов директоров АФК «Система» и ее портфельной компании АО «Электрозавод». Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что данное решение было принято по собственному желанию политика.

Чубайс вошел в совет директоров АФК «Система» в июне 2020 года, АО «Электрозавод» — в марте 2021 года.

25 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. 23 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Чубайс уволился по собственному желанию.

Спецпредставителем президента Чубайс был назначен 4 декабря 2020 года. До этого он 12 лет возглавлял «Роснано», где сперва был гендиректором, а затем председателем правления госкорпорации. Также он руководил госкорпорациями «Роснанотех» и «Единая энергетическая система России».

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