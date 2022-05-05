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Песков подтвердил нахождение Чубайса за границей

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Известно, что предприниматель Анатолий Чубайс находится за границей, в России он не работает. Об этом в четверг, 5 мая, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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«Вы знаете, мы не имеем ни возможности, ни желания следить за судьбой Чубайса. Известно, что он находится за границей, у нас он не работает», — сказал он, комментируя сообщение о том, что Чубайса заметили в Израиле.

Ранее в этот день в СМИ появились публикации о том, что Чубайс вместе с женой Авдотьей Смирновой был замечен в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

21 апреля стало известно, что Чубайс покинул составы советов директоров АФК «Система» и ее портфельной компании АО «Электрозавод».

25 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. 23 марта Песков заявил, что Чубайс уволился по собственному желанию.

Спецпредставителем президента Чубайс был назначен 4 декабря 2020 года. До этого он 12 лет возглавлял «Роснано», где сначала был гендиректором, а затем председателем правления госкорпорации. Также он руководил госкорпорациями «Роснанотех» и «Единая энергетическая система России».

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