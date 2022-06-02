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Rzeczpоspolita: Польша прекратит выплачивать ежедневное пособие части беженцев с Украины

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Замглавы министерства внутренних дел Польши Павел Шефернакер поставил ультиматум украинским беженцам и собирается лишить их пособия, которое выплачивается каждый день. Об этом информирует издание Rzeczpospolita 31 мая.

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«Мы убеждены, что многие беженцы в Польше способны стать независимыми и адаптироваться», — цитирует издание Шефернакера.

Rzeczpospolita отмечает, что Польша таким образом хочет мотивировать беженцев с Украины начать зарабатывать и решать свои проблемы самостоятельно. Решение должно вступить в силу с 1 июля. Пособие, по словам чиновника, продолжат получать лишь те, кто в нем действительно нуждается, — это инвалиды, беременные и многодетные женщины.

«Это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, пора возвращаться на Украину», — подчеркнул польский профессор Петр Длугош.

17 мая президент Польши Анджей Дуда сказал, что Евросоюз в недостаточной степени финансирует Польшу и Венгрию, которые принимают беженцев с Украины. По его мнению, всего с начала спецоперации России по защите жителей Донбасса польскую границу пересекло более 3 млн беженцев с территории Украины.

За день до этого заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач сказал, что комиссия республики стремится к тому, чтобы Еврокомиссия выделила дополнительные средства поддержки Польше из-за потока беженцев. Он отметил, что в финансовой поддержке нуждаются простые граждане, впускающие безвозмездно в свои дома украинцев.

Кроме того, 14 мая в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой поведение украинских беженцев вызвало возмущение поляков. Граждане Польши потребовали возвращения украинцев на родину из-за митингов на территории их страны. Местные жители призвали уроженцев Украины идти служить в армию своей страны или возвращаться обратно на свои земли.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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