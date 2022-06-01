Украинцы покидают центр для беженцев в Болгарии из-за плохих условий

Граждане Украины начали покидать центр для беженцев в болгарском Елхове из-за недовольства условиями проживания. Об этом в среду, 1 июня, сообщает Болгарское национальное телевидение.

«Украинские беженцы, которых два дня назад перевели из Варны на госбазу в Велико Тырново, жаловались на плохие условия. Как только они прибыли на место, группа из 20 человек отказалась заселяться, так как, по их мнению, госбаза непригодна для проживания. Группа переехала в гостиницу в Горной Оряховице», — говорится на сайте телеканала.

Украинцы начали покидать центр в ночь на 1 июня. Некоторые из них уехали на такси, часть отправилась на автовокзал в Елхове, чтобы вернуться в черноморский Бургас и оплачивать проживание уже за свой счет.

Ранее в мае болгарское правительство решило выселить беженцев с Украины из черноморских отелей, объявив программу по переселению украинцев в глубь страны. Их разместили в буферных центрах в Сарафово, расположенном в предместье Бургаса, и в городе Елхово Ямбольской области.

В частности, в Елхово было завезено около 560 украинских граждан. Многие из них пожаловались на холодные помещения, проблемы с водой и детским питанием.

Как заявил 31 мая премьер-министр Болгарии Кирил Петков, Болгария не может бесконечно поддерживать такой роскошный отдых беженцев из Украины. Он отметил, что страна на протяжении трех месяцев оказывала им беспрецедентную поддержку в виде проживания в одних из лучших отелей республики.

За день до этого владелец туристического комплекса «Божура» в Болгарии Георги Манев рассказал «Известиям», с какими проблемами сталкиваются болгарские отельеры из-за расселения украинских беженцев. По его словам, затраты на электроэнергию и воду выросли в два-три раза и общие расходы достаточно высокие. Отельеры выселяют беженцев из своих отелей в Солнечном Береге, Китене и Поморие не только из-за возросших расходов, но и по той причине, что имеют ранние бронирования туристов.

Всего в Болгарию после 24 февраля въехали почти 300 тыс. беженцев с Украины. По последним данным, в стране остаются более 90 тыс. из них.

В конце мая также стало известно, что украинских беженцев начали выселять из отелей Испании из-за начала туристического сезона. Однако и тут выяснилось, что переселенцы не хотят покидать гостиницы. Большинство из них пытаются остаться в Мадриде и Барселоне.