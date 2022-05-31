В Болгарии отказались обеспечивать украинским беженцам роскошную жизнь

Болгария не может бесконечно поддерживать такой роскошный отдых беженцев из Украины. Об этом заявил во вторник, 31 мая, премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

«Болгарское государство не может и дальше поддерживать такое роскошное пребывание в Болгарии», — цитирует премьер-министра Болгарское национальное радио (БНР).

Также Петков отметил, что страна на протяжении трех месяцев предоставляла беспрецедентную поддержку в виде проживания в одних из лучших отелей в своей стране.

Ранее в этот день Болгарское национальное радио сообщало, что сегодня заканчивается программа размещения военных беженцев с Украины, которой воспользовались гостиницы Черного моря.

Вице-премьер Калина Константинова сообщила, что оставшиеся на побережье Черного моря беженцы, которым некуда деваться, будут временно размещены в центрах переселения в Елхово и Сарафово до тех пор, пока не будет определено, кто нуждается и хочет укрыться на государственных базах.

28 мая глава Госагентства Болгарии по делам беженцев Мариана Тошева заявила, что более 200 украинских беженцев отказались переезжать из болгарских отелей на специальные базы. При этом отмечается, что сотрудники ведомства ранее связывались с украинцами и получили от большинства согласие на переселение. Однако четыре поезда ушли почти пустыми.

Услугами перевозки должны были воспользоваться 550 человек, при этом пришли только 62. Она также рассказала, что всего в Болгарии находится около 300 тыс. беженцев.

27 мая стало известно, что украинских беженцев начали выселять из отелей Испании из-за начала туристического сезона. Однако и тут выяснилось, что переселенцы не хотят покидать гостиницы. Большинство из них пытаются остаться в Мадриде и Барселоне.

Беженцы с Украины появились на территории близлежащих стран на фоне спецоперации РФ по защите населения Донбасса, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР, власти которых заявили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных и попросили Москву о помощи.

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