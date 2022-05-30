Украинские беженцы отказались переехать из отелей на спецбазы Болгарии

Более 200 украинских беженцев отказались переезжать из болгарских отелей на специальные базы. Об этом в субботу, 28 мая, заявила глава Госагентства Болгарии по делам беженцев Мариана Тошева. Ее слова передает телеканал bTV.

Она отметила, что сотрудники ведомства связывались с украинцами и получили от большинства согласие на переселение. Несмотря на это, четыре поезда ушли почти пустыми.

Уточняется, что услугами перевозки должны были воспользоваться 550 человек, однако пришли только 62.

«Мы ожидали, что на вокзал в Варне прибудут 250 человек, пришли пятеро. Из Бургаса желание выехать изъявили 300 человек, явились 57», — сказала Тошева.

По ее словам, всего в Болгарии находится около 300 тыс. беженцев.

Накануне сообщалось, что украинских беженцев начали выселять из отелей Испании. Решение было принято в преддверии начала туристического сезона. Однако стало известно, что переселенцы не хотят покидать гостиницы. Большинство беженцев пытаются остаться в Мадриде и Барселоне. По информации издания El Pais, Красный Крест Испании оплачивал проживание украинцев. Арендодатели собираются поднять цену на апартаменты и квартиры. Теперь организация не сможет покрыть расходы на жилье в летний сезон.

Ранее, 16 мая, замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что республика приняла более 2 млн беженцев с Украины, поэтому страна нуждается в финансовой помощи со стороны Евросоюза (ЕС).

Беженцы с Украины появились на территории близлежащих стран на фоне спецоперации РФ по защите населения Донбасса, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР, власти которых заявили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных и попросили Москву о помощи.

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