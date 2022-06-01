Аналитик оценил потери РФ от прекращения поставок газа Дании и ФРГ

Потеря любых рынков сбыта неприятна для «Газпрома», но объемы, которые компания перестает поставлять в Европу в целом компенсируются высокими ценами на голубое топливо — в Европе стоимость газа держится на уровне $950 за тысячу кубометров, что является рекордным уровнем для мая–июня в регионе. Об этом заявил «Известиям» аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в среду, 1 июня.

Ранее в этот же день в «Газпроме» подтвердили прекращение поставок газа компаниям Orsted из Дании и Shell из Германии в связи с отказом платить за ресурс по новой системе в рублях. Без поставок российского газа ранее остались Финляндия, Польша, Болгария и Нидерланды.

По данным лондонской биржи ICE на 1 июня, газ на нидерландском хабе TTF стоит $999,5 за 1 тыс. куб. м.

Юшков считает, что высокие цены на газ говорят о том, что в мире не хватает голубого топлива. Цены «Газпрома» привязаны к спотовому рынку, в том числе поэтому компания компенсирует потерю ряда рынков, отметил он.

Если Китай отменит локдаун и будет наращивать промышленное производство, ему тоже понадобится больше энергии — Азию будет уходить довольно много сжиженного природного газа (СПГ), добавил аналитик.

Трудно оценить, теряет ли российский бюджет, или зарабатывает, так как он берет, например, 30%-ю пошлину от стоимости газа на внешних рынках, сказал специалист. Однако стоимость газа растет, а значит, в бюджет перечисляется больше денег, полагает он.

Говоря о последствиях отказа от российского газа для Дании, аналитик подчеркнул, что страна теперь начнет конкурировать за объемы голубого топлива. Копенгаген собирается начать получать газ транзитом из Норвегии — к осени планируется открытие трубопровода Baltic Pipe, отметил Юшков. Проблема, по его словам, в том, что пока Дания не законтрактовала необходимые объемы. У Осло же не растет добыча газа и получается, что на норвежскйи ресурс появляются еще два претендента — Польша и Дания. Baltic Pipe начинается не на норвежском месторождении, а в середине газопропровода Europipe II, снабжающего голубым топливом Германию. Получается, что Копенгаген и Варшава отберут у ФРГ часть объемов этого ресурса, если перекупят его, пояснил эксперт.

Также он рассказал, что этим летом заканчивается ремонт на одном из датских месторождений и там планируется нарастить добычу, чтобы компенсировать отсутствие российского газа.

В сентябре 2019 года Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра (Tyra) на шельфе Северного моря на три года для реконструкции нефтепромысловых объектов, сообщал портал Neftegaz.ru. Месторождение было открыто в 1968 года, добыча началась в 1984-м.

Тайра имеет два добывающих комплекса под названием Tyra West и Tyra East, соединенных трубопроводами. Газ, добываемый из Tyra East, транспортируется по суше на газоперерабатывающий завод Nybro в Дании, комплекс Tyra West поставляет ресурс в Нидерланды по магистральному газопроводу (МГП) Tyra West-F3 и МГП Северного морского газотранспорта (NOGAT).

Europipe II начинается к северу от норвежского Ставангера и идет в немецкий Дорнум. Газпровод проходит через норвежский, датский и немецкий секторы Северного моря. В Дорнуме газ подается по трубопроводу Нетра (Norddeutsche Erdgas Transversale).

Газопровод Baltic Pipe должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Проект предусматривает соединение норвежских и датских систем передачи газа, строительство трубы, которая соединит эти две страны по дну Балтики. Планируемая мощность газопровода — 10 млрд куб. м в год. Варшава намерена завершить строительство к 1 октября 2022 года.