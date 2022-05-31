«Газпром» подтвердил прекращение поставок газа нидерландской GasTerra

Российский «Газпром» 31 мая подтвердил полное прекращение поставок газа нидерландской компании GasTerra из-за неоплаты за апрель в рублях.

«По состоянию на конец рабочего дня 30 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле от компании GasTerra B.V. в соответствии с указом президента РФ №172 от 31.03.2022 г. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы», — сказано в сообщении «Газпрома» в Telegram.

Накануне GasTerra заявила, что отказывается оплачивать российский газ в рублях. Компания объяснила свое решение тем, что платежи по новой схеме могут привести к нарушению санкций, введенных Евросоюзом, а также тем, что якобы существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым способом оплаты.

В 2021 году Россия экспортировала в Нидерланды около 6,67 млрд куб. м природного газа.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

Для продолжения поставок газа иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа К в «Газпромбанке». Оплата за газ происходит в валюте контракта, затем «Газпромбанк» продает ее на Московской бирже и переводит рубли «Газпрому».