Песков заявил о влиянии антироссийских санкций на мировой энергорынок

Антироссийские санкции негативно отразятся не только на России, но и на европейцах и всем мировом энергорынке. Об этом в среду, 1 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эти санкции, конечно же, негативно скажутся для, наверное, всего континента — и для европейцев негативно скажутся, и для нас, и для всего мирового энергетического рынка», — сказал он на брифинге.

Представитель Кремля отметил, что Москва принимает системные и целенаправленные меры, чтобы минимизировать последствия от частичного эмбарго Евросоюза на российскую нефть.

«Разумеется, у нас идет переориентирование высвобождающихся объемов на альтернативные направления. Это целенаправленные, системные действия, которые позволят нам минимизировать негативные последствия», — отметил он.

При этом Песков подчеркнул, что и сама Европа «несвободна» от негативного эффекта собственных решений.

31 мая главам входящих в Евросоюз стран удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против России, которое коснется поставок нефти по морю. При этом запрет не будет распространяться на транспортировку энергоресурса по трубопроводу.

Как пояснил президент Франции Эммануэль Макрон, в шестой пакет санкций против РФ также попадут 80 российских олигархов и три телеканала.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. Полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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