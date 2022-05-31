Макрон раскрыл подробности шестого пакета санкций против РФ

В шестой пакет санкций против РФ, подготовленный членами Евросоюза, попадут 80 российских олигархов и три телеканала. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на конференции по итогам прошедшего в Брюсселе саммита ЕС.

«Шестой пакет — очень важный. Он предусматривает санкции против порядка 80 олигархов, а также трех телеканалов. Кроме того, он позволит отключить от системы SWIFT первый российский банк и впервые — ввести нефтяное эмбарго», — заявил Макрон.

Премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции предрек, что рестрикции в отношении импорта российских нефти и газа будут действовать очень долго. Это спровоцирует реструктуризацию торговых каналов на многие годы, если не навсегда.

31 мая главам входящих в Евросоюз стран удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против России, которое коснется поставок нефти по морю. При этом запрет не будет распространяться на транспортировку энергоресурса по трубопроводу.

Ранее, 24 мая, Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что Евросоюз не в состоянии немедленно и полностью отказаться от нефти из России. Она обосновала это тем, что немедленный отказ поднимет цены на черное золото и будет выгоден Москве, чего Европа не хочет допускать.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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