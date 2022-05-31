Реклама
Прямой эфир
Экономика
«Газпром» подтвердил прекращение поставок в Данию из-за отказа платить в рублях
Мир
Президент Хорватии указал на несостоятельность антироссийских акций
Армия
В подземельях «Азовстали» обнаружен фургон с 152 телами погибших боевиков
Мир
Цена на бензин в США снова обновила исторический рекорд
Мир
В Херсоне выстроились очереди за российскими SIM-картами
Общество
Верховный суд расширил пределы самообороны при проникновении грабителей в дом
Мир
Патрушев указал на особые планы Запада в отношении территории Украины
Мир
Турция назвала украинские мины угрозой для выхода судов с зерном из портов
Мир
Украина проведет спецрасследование против экс-премьера страны Азарова
Мир
Греция поставит Украине танки советского образца
Мир
СБУ задержала ведущего авиаконструктора предприятия «Антонов»
Сюжет:

Макрон раскрыл подробности шестого пакета санкций против РФ

0
Фото: REUTERS/Johanna Geron
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В шестой пакет санкций против РФ, подготовленный членами Евросоюза, попадут 80 российских олигархов и три телеканала. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на конференции по итогам прошедшего в Брюсселе саммита ЕС.

Пустые совещания: в ЕП призвали отказаться от обсуждения нефтяного эмбарго
Как споры о шестом пакете санкций против России разобщают Евросоюз

«Шестой пакет — очень важный. Он предусматривает санкции против порядка 80 олигархов, а также трех телеканалов. Кроме того, он позволит отключить от системы SWIFT первый российский банк и впервые — ввести нефтяное эмбарго», — заявил Макрон.

Премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции предрек, что рестрикции в отношении импорта российских нефти и газа будут действовать очень долго. Это спровоцирует реструктуризацию торговых каналов на многие годы, если не навсегда.

31 мая главам входящих в Евросоюз стран удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против России, которое коснется поставок нефти по морю. При этом запрет не будет распространяться на транспортировку энергоресурса по трубопроводу.

Ранее, 24 мая, Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что Евросоюз не в состоянии немедленно и полностью отказаться от нефти из России. Она обосновала это тем, что немедленный отказ поднимет цены на черное золото и будет выгоден Москве, чего Европа не хочет допускать.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022