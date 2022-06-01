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В Москве начали оформление компенсаций по ковидной амнистии

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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В столичных центрах госуслуг с 1 июня начинается оформление компенсаций по уже оплаченным штрафам за нарушение эпидемиологических ограничений в период пандемии коронавируса. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Обратный отсчет: правительство Москвы объявило ковидную амнистию
Как получить компенсацию за уплаченные штрафы

Возврат средств доступен для жителей и гостей столицы, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Основное условие компенсации заключается в том, чтобы штраф был получен на территории города, сообщается на сайте kp.ru. Обратиться за возвратом средств можно до конца текущего года.

Исключение составляют граждане, наказанные за нарушение режима самоизоляции при положительном тесте на коронавирус, пишет «Москва 24».

Для оформления компенсации в центре госуслуг потребуется предъявить паспорт, постановление о назначении штрафа, подтверждение его оплаты, а для представителей юридических лиц — еще и доверенность.

В случае утраты постановления о штрафе можно получить копию в учреждении, которое его назначило, уточняет телеканал «Звезда».

25 мая мэр Москвы Сергей Собянин установил ковидную амнистию. За все штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований граждане смогут получить компенсацию.

Обязательное же ношение масок в российской столице было отменено еще 15 марта. Также были упразднены обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и другие ограничения.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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