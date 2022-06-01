В МИД РФ заявили о двойной игре Запада по разблокировке экспорта зерна

Страны Запада ведут двойную игру по вопросу разблокировки украинских портов и экспорта зерна, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Что касается Украины, то мы тоже понимаем в должной мере двойную игру, которую ведут наши западные оппоненты. Если украинские власти в своих геополитических целях, в попытке усилить внешнее воздействие на Россию не делают ничего для того, чтобы избавить соответствующие акватории от минной опасности, это вопрос их отношения к происходящему и вопрос диалога Запада с его клиентами в Киеве», — сказал замминистра «РИА Новости».

При этом он уточнил, что по теме стабильных поставок продовольствия на мировой рынок за российской стороной «не заржавеет».

«Контакты продолжаются. Я не уверен, что можно говорить о многостороннем формате обсуждения этих вопросов. Но, понимаете, за нами, как говорится, не заржавеет», — добавил он.

По словам Рябкова, Россия готова поставлять как продовольствие, так и удобрения, которые в современном мире в настоящее время являются дефицитным товаром.

Он отметил, что важно, чтобы Запад не занимался лицемерием и «демагогически не перекладывал ответственность за что-то на Россию». По словам Рябкова, если страны озабочены дестабилизацией продовольственных рынков, тогда они обязаны снять любые препятствия для поставок таких видов продукции из РФ.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна уже больше месяца, от украинской стороны необходимо добиться разминирования выходов из портов. По его словам, если проблема с разминированием будет решена, то в открытом море Военно-морские силы РФ обеспечат беспрепятственный проход этих судов в Средиземное море и дальше к местам назначения.

Днем ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также заявил о необходимости договориться с Россией о вывозе с Украины 20 млн т пшеницы.

Испанская газета El Pais со ссылкой на источники 28 мая сообщила, что страны Евросоюза рассматривают возможность начала военно-морской миссии для вывоза украинского зерна. До этого, 25 мая, замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не использует вопросы продовольственной безопасности на Украине в качестве оружия и готова предоставить проход для кораблей с зерном.