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Военкор сообщил об уничтожении девяти польских наемников в Харьковской области

Военкор Пегов сообщил об уничтожении девяти польских наемников в Харьковской области
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Фото: Global Look Press/Alex Chan Tsz Yuk
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Военный корреспондент Семен Пегов сообщил об уничтожении девяти наемников из Польши под Волчанском в Харьковской области. Эту информацию ему 1 июня подтвердили источники на передовой.

Названы признаки грядущего захвата Польшей западной части Украины. Онлайн спецоперации 1 июня
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18 мая стало известно, что высокоточными ракетами с воздуха были поражены два пункта управления украинских войск, уничтожен 31 район скопления живой силы и техники противника, среди которых и расположения подразделений иностранных наемников из европейских стран.

15 мая сообщалось, что семь граждан США, отправившихся наемниками в Донбасс, ликвидированы на территории завода «Краситель» в городе Рубежное.

По данным Минобороны России, на Украине действуют более 6 тыс. иностранных наемников. Как заявил 24 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу, в основном в страну направляются военные советники и сотрудники частных военных компаний. Прежде в ведомстве отмечали, что иностранные наемники, прибывшие на Украину для участия в боевых действиях, не являются комбатантами и их ждет долгий срок в тюрьме.

Ранее, 27 апреля, в Следственном комитете РФ сообщили, что в состав украинских вооруженных формирований входят наемники более чем из 50 стран мира. На тот момент насчитывалось 16 подобных группировок.

Россия с 24 февраля проводит операцию по защите мирного населения Донбасса. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, необходимых для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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