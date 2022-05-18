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ВКС России уничтожили на Украине подразделения наемников из Европы

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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За минувшие сутки высокоточными ракетами с воздуха поражены два пункта управления украинских войск, уничтожен 31 район скопления живой силы и техники противника, среди которых и расположения подразделений иностранных наемников из европейских стран. Об этом 18 мая на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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По его словам, наемники из европейских стран уничтожены российскими ударами в Николаеве и Красногоровке.

В районе Николаева российские военные уничтожили дивизион украинских зенитных ракетных комплексов С-300, поражены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Угледар, Покровское, Соледар и Бахмут Донецкой Народной Республики (ДНР).

Накануне руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов рассказал, что США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). По его словам, американская база «Эт-Танф» в Сирии превратилась в террористический «хаб», где готовят лояльных США боевиков для переброски на Украину.

15 мая сообщалось, что семь граждан США, отправившихся наемниками в Донбасс, ликвидированы на территории завода «Краситель» в городе Рубежное. среди погибших — уроженец Вашингтона Джозеф Уорд Кларк, о ликвидации которого как «представителя американских спецслужб» сообщали в социальных сетях.

В Госдепартаменте США опровергали данные о его захвате в плен и ликвидации.

Как ранее сообщил генерал, российские ПВО за сутки сбили два украинских самолета —Су-25 и МиГ-29. Цели были уничтожены над ДНР и в Харьковской области. Всего с начала спецоперации Россия уничтожила 172 самолета, 125 вертолетов и 927 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация на Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. С 2014 года киевский режим проводит военную операцию против жителей республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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