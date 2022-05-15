Семь американских наемников ликвидированы в Рубежном

Семь граждан США, отправившихся наемниками на Донбасс, ликвидированы на территории завода «Краситель» в городе Рубежное. Об этом сообщил в воскресенье, 15 мая, помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов в беседе с «РИА Новости».

Сообщается, что среди погибших — уроженец Вашингтона Джозеф Уорд Кларк, о ликвидации которого как «представителя американских спецслужб» сообщали в социальных сетях.

При этом в Госдепартаменте США опровергали данные о его захвате в плен и ликвидации.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Кларк жив и находится в безопасности.

«Гражданин Америки, о котором мы говорим, Джозеф Уорд (Кларк), его паспорт также находится у нас. Он нам по сути противостоял на заводе «Краситель», пытался противостоять. Наверное, это подразделение считалось спецназом. Я так понимаю, американцев было семь человек. Они были нами зафиксированы и все убыли в мир иной, оставив после себя Javelin (американский переносной противотанковый ракетный комплекс – ред.), документы и свое вооружение», — рассказал Алаудинов.

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