США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов 17 мая.

«По поступающим в СВР сведениям, США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников даже членов международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ группировки «Исламское государство», — заявил он.

Также в СВР установили, что американская база «Эт-Танф» в Сирии превратилась в террористический «хаб», где готовят лояльных США боевиков для переброски на Украину.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, так же как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

28 февраля заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари заявил, что спецслужбы США могут при необходимости перебросить боевиков ИГИЛ и других радикальных организаций на территорию Украины. Он подчеркнул, что использование наемников является «отработанной практикой» США.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военным объектам.

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