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Разница между доходами обеспеченных и небогатых россиян увеличилась в 8,6 раза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Разница в доходах наиболее и наименее обеспеченных россиян составила 8,6 раза, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть у «Известий»). Расчеты основаны на данных Росстата. Для проведения исследования все население России было разделено на пять равных по численности групп, в первую из которых вошли граждане с наименьшим доходом, в пятую — с наибольшим.

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Так, первая, наименее обеспеченная, группа россиян в среднем в 2021 году заработала 10,8 тыс. рублей. Вторая — 20,3 тыс., третья — 30,3 тыс., четвертая — 45,4 тыс. В пятой — самой обеспеченной — средний доход составил 93,5 тыс. рублей. Среднемесячный доход всех групп в 2021 году — 40 тыс. рублей.

При этом темпы роста доходов у наименее обеспеченных россиян в последние два года были больше, чем у самых богатых. В 2020 году денежные поступления у первых увеличились на 4,7%, а у последних — лишь на 0,9%.

В 2021 году рост составил на 14,8% против 10,8% соответственно. Разрыв в доходах между группами самых богатых и самых бедных в 2021-м составил 8,6 раза, говорится в исследовании. По сравнению с 2020 годом показатель практически не изменился (8,5 раза). В некоторых регионах эта разница еще больше.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Классовый разрыв: разница доходов обеспеченных и небогатых достигла 8,6 раза»

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