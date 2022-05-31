ЮНЕСКО исключила возможность лишения России членства в организации

ЮНЕСКО исключила возможность лишения России статуса государства-члена, пока она является членом Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее во вторник депутат украинского парламента Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что Верховная рада обратилась в ЮНЕСКО по поводу лишения России статуса государства — члена организации.

«Каждое государство — член ООН имеет право на членство в ЮНЕСКО в соответствии с Уставом ЮНЕСКО (ст. 2). Только государства — члены ЮНЕСКО, исключенные из Организации Объединенных Наций, лишаются членства в ЮНЕСКО», — цитирует «РИА Новости» заявление пресс-службы организации.

2 мая стало известно, что Россию не допустили к участию в конференции ЮНЕСКО о свободе СМИ. Как сообщили в МИД РФ, организация мотивировала свое решение тем, что предложения России якобы не соответствуют требованиям конференции.

26 апреля глава МИД России Сергей Лавров отметил, что для ООН и мирового сообщества настал момент истины: либо все государства соблюдают устав организации, либо живут по навязанным кем-то правилам.

7 апреля Генассамблея ООН приняла решение о приостановке участия РФ в Совете по правам человека (СПЧ). В тот же день Россия приняла решение о досрочном прекращении своих полномочий в СПЧ ООН.

Тогда же глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» назвал исключение РФ из СПЧ политическим решением.

19 марта заместитель постпреда РФ при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко обвинила организацию в том, что в ней замалчивают русофобию и не спешат освещать дискриминацию россиян за границей. По ее словам, с начала спецоперации РФ по защите Донбасса организация ни разу не упомянула в своих докладах притеснения по национальному признаку, с которыми сталкиваются граждане России, проживающие за границей.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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