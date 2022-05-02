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Россию не допустили к участию в конференции ЮНЕСКО о свободе СМИ

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Россия не примет участия в конференции по вопросам о свободе СМИ по случаю Всемирного дня свободы печати 3 мая. Об этом 2 мая сообщил МИД РФ.

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«Секретариат ЮНЕСКО от лица организаторов форума под надуманным предлогом отклонил российские заявки на проведение специальной сессии о влиянии крупных IT-компаний на работу СМИ, а также на выступления экспертов в рамках панельных дискуссий», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что организация мотивировала свое решение тем, что предложения России якобы не соответствуют требованиям конференции.

«Предложения российской стороны были направлены в установленные сроки и полностью вписывались в заглавную тему мероприятия», — уточнили в МИД РФ.

По мнению ведомства, секретариат ЮНЕСКО пошел на поводу у ангажированных стран, продвигающих на международной арене политику «отмены» России.

20 апреля ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе заявил, что бюро комитета под давлением Запада решило не проводить сессию в Казани в 2022 году. 45-я сессия приурочена к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.

19 марта заместитель постпреда РФ при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко обвинила организацию в том, что в ней замалчивают русофобию и не спешат освещать дискриминацию россиян за границей. По ее словам, с начала спецоперации РФ по защите Донбасса организация ни разу не упомянула в своих докладах притеснения по национальному признаку, с которыми сталкиваются граждане России, проживающие за границей.

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