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Комитет ЮНЕСКО решил перенести сессию в Казани

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Бюро комитета всемирного наследия ЮНЕСКО под давлением Запада решило перенести сессии комитета в Казани. Об этом заявил 20 апреля ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

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«Члены комитета, а это 21 суверенное государство, находятся под сильнейшим давлением со стороны «коллективного Запада», требующего отказаться от проведения заседания в Казани и лишить Россию председательства», — цитирует его ТАСС.

По его словам, большинство стран бюро не хотят поддерживать эти выпады. В настоящее время партнеры попросили российскую сторону рассмотреть возможность переноса сроков сессии.

Такого же мнения был и секретариат ЮНЕСКО, вовремя не успевший согласовать с Россией конкретные параметры сессии и проект соответствующего соглашения.

«Не поддержали в секретариате и предлагаемый нами ранее «гибридный формат», который позволил бы провести очно заседания в Казани с возможностью подключения по видео-конференц-связи», — отметил Орджоникидзе.

На этом фоне было решено перенести мероприятие, обсуждение новых сроков начнется в ближайшее время.

«В любом случае российская сторона подтверждает готовность провести 45-ю сессию комитета всемирного наследия до конца этого года», — добавил он.

Как заключил Орджоникидзе, Запад начал беспрецедентную травлю России в ЮНЕСКО из-за ситуации на Украине, ситуация в организации политизирована до предела.

45-я сессия комитета всемирного наследия ЮНЕСКО должна была в 2022 году пройти в Казани. Она приурочена к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.

19 марта заместитель постпреда РФ при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко обвинила организацию в том, что в ней замалчивают русофобию и не спешат освещать дискриминацию россиян за границей. По ее словам, с начала спецоперации РФ по защите Донбасса организация ни разу не упомянула в своих докладах притеснения по национальному признаку, с которыми сталкиваются граждане России, проживающие за границей.

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