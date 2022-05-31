Канада ввела санкции против четырех российских компаний и 22 человек
Канада ввела санкции против 4 российских компаний и 22 физических лиц. Об этом во вторник говорится на сайте канадского правительства.
В кабмине уточнили, что в список входят «высшие должностные лица российских финансовых учреждений и члены их семей, а также ключевые финансовые учреждения и банки».
«Канада будет неустанно добиваться привлечения к ответственности за неоправданные действия российского режима», — заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.
Также в сообщении отметили, что Канада продолжает призывать к дипломатическому решению ситуации на Украине. А санкции, которые они дополнительно наложили на российские компании и физические лица, преследуют цель «оказать дальнейшее давление на российский режим».
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