Реклама
Прямой эфир
Мир
В Великобритании заявили об угрозе отключения электричества зимой
Интернет
Зоны бесплатного Wi-Fi запустили в Херсоне
Происшествия
На юго-западе Москвы такси въехало в отделение банка
Экономика
Цена нефти марки Brent достигла $123 впервые с 24 марта
Общество
Суд отказался изменить меру пресечения экс-директору шахты «Листвяжная»
Экономика
Энергетические компании начали поиск новых поставщиков запчастей
Мир
СК обнаружил на «Азовстали» неизвестные химические препараты украинских боевиков
Мир
Мальчик подарил устроившим в Купянске концерт военным конфеты
Мир
Херсонская область получит отдельный коридор в Крым для грузовых автомобилей
Мир
Первое после освобождения Мариуполя от украинских боевиков судно вышло из порта
Мир
Два человека погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ в ЛНР
Сюжет:

В «Сбере» прокомментировали решение Евросоюза об отключении банка от SWIFT

Сбербанк заявил, что отключение от SWIFT не повлияет на его работу
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Сбер» 31 мая прокомментировал решение Евросоюза об отключении организации от международной платежной системы SWIFT. В пресс-службе банка заверили, что это не отразится на работе организации и международных расчетах.

Нефтяная игра: что будет в шестом пакете санкций ЕС
И как возможное эмбарго против энергоресурсов РФ может повлиять на российскую и мировую экономику

«Сбербанк работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах», — сказано в сообщении.

Отмечается, что внутрироссийские операции не зависят от SWIFT. Все расчеты в России будут проводиться в стандартном режиме.

Ранее в этот день сообщалось, что лидеры Европейского союза согласовали шестой пакет санкций против России, в который в том числе входит отключение Сбербанка от SWIFT.

О том, что Еврокомиссия планирует отключить от SWIFT Сбербанк, а также Россельхозбанк и МКБ, 4 мая рассказала в Европарламенте глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Тогда же специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов отметил, что в случае отключения от системы ничего страшного для банков и их клиентов не произойдет.

В начале марта Брюссель уже отключил семь российских банков от SWIFT. Это ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022