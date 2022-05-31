В «Сбере» прокомментировали решение Евросоюза об отключении банка от SWIFT

«Сбер» 31 мая прокомментировал решение Евросоюза об отключении организации от международной платежной системы SWIFT. В пресс-службе банка заверили, что это не отразится на работе организации и международных расчетах.

«Сбербанк работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах», — сказано в сообщении.

Отмечается, что внутрироссийские операции не зависят от SWIFT. Все расчеты в России будут проводиться в стандартном режиме.

Ранее в этот день сообщалось, что лидеры Европейского союза согласовали шестой пакет санкций против России, в который в том числе входит отключение Сбербанка от SWIFT.

О том, что Еврокомиссия планирует отключить от SWIFT Сбербанк, а также Россельхозбанк и МКБ, 4 мая рассказала в Европарламенте глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Тогда же специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов отметил, что в случае отключения от системы ничего страшного для банков и их клиентов не произойдет.

В начале марта Брюссель уже отключил семь российских банков от SWIFT. Это ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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