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Аналитик оценила последствия из-за отключения «Сбера» от SWIFT

Аналитик Веретенникова заявила, что для РФ нет последствий из-за отключения Сбербанка от SWIFT
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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В результате решения Евросоюза об отключении Сбербанка от SWIFT фактически ничего не изменится — банк с 7 апреля остановил все переводы за рубеж в иностранной валюте. Об этом рассказала «Известиям» вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова во вторник, 31 мая.

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Ранее в этот день сообщалось, что лидеры Евросоюза согласовали шестой пакет антироссийских санкций, в который в том числе входит отключение Сбербанка от SWIFT. В пресс-службе кредитной организации заверили, что это не отразится на работе организации и международных расчетах. О том, что Еврокомиссия собирается отключить Сбербанк от SWIFT сообщала 4 мая в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Отключение банка от SWIFT не отразится на проведении операций клиентов внутри страны, сказала Веретенникова.

«Расчеты в долларах с контрагентами в США уже были прекращены ранее, когда были введены санкции со стороны США и Великобритании. Запрет распространялся на переводы в отделениях банка и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», — добавила она.

По словам аналитика, многие компании, которые имели счета в Сбербанке, понимая угрозу дальнейших санкций, успели открыть счета в других российских финансовых организациях, которые не попали под ограничения.

В начале марта ЕС отключил семь российских банков от SWIFT. Это ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса.

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