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Украинские войска обстреляли территорию школы в поселке Еленовка

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли территорию школы в поселке Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 31 мая, сообщает штаб территориальной обороны республики.

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«ВФУ обстреляли территорию школы, расположенной в Еленовке, по улице Ленина», — говорится в Telegram-канале штаба.

Кроме того, пострадало домостроение. По данным штаба, в результате сегодняшнего обстрела ВФУ в ДНР два человека погибли и еще пять получили ранения.

Днем ранее две школы и гимназия были повреждены в Донецке в результате обстрела. Как пояснил мэр города Алексей Кулемзин, повреждения получили классическая гуманитарная гимназия, а также школы № 5 и № 22. В результате обстрела шесть человек погибли и 14 были ранены. Среди погибших — подросток 2009 года рождения.

Всем пострадавшим в результате обстрела школ в Донецке оказывается медицинская помощь.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обстрел школ Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) возмутителен. Он подчеркнул, что именно с этим и борются российские военные в рамках спецоперации по защите Донбасса.

29 мая украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка. В результате обстрела погибла мирная жительница, еще один человек получил ранение. Также был обстрелян Буденовский район города.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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