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В Кремле назвали возмутительным обстрел школ Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Обстрел школ Донецка вооруженными силами Украины (ВСУ) возмутителен. Об этом 30 мая заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв. Спецоперация в Донбассе 30 мая
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«Сами по себе факты нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, по детским учреждениям и так далее, это возмутительно. Именно с этим и борются наши воины. Защита людей от неонацистов, которые это делают, — основная цель, которая преследуется во время специальной военной операции», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о реакции президента РФ Владимира Путина на обстрелы школ в Донецке и теракт в Мелитополе.

Когда сотрудники прессы попросили Пескова оценить вероятность продолжения таких терактов, представитель Кремля порекомендовал адресовать этот вопрос военным.

О том, что в результате обстрела в Донецке повреждены две школы и гимназия, ранее в этот день сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, в результате обстрела центральной части города в школе № 22 двое погибших и 12 раненых, двое из них — в тяжелом состоянии. В школе № 5 — один погибший. Кроме того, один мирный житель погиб при обстреле улицы Динамической Буденновского района Донецка, еще один — на пересечении улицы Генерала Антонова и улицы 50-летия СССР.

Градоначальник добавил, что последние обстрелы Донецка, в том числе школ, могут вестись из американского тяжелого вооружения.

Позднее в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики уточнили, что число погибших при обстреле Донецка ВСУ возросло до шести.

В то же время в центре Мелитополя, находящегося под контролем вооруженных сил России, прогремел взрыв. По предварительным данным, ранено три человека.

Власти города квалифицировали взрыв автомобиля как теракт, передает «Газета.Ru». Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что за взрывом стоят украинские диверсанты.

Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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