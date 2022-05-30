В Кремле назвали возмутительным обстрел школ Донецка

Обстрел школ Донецка вооруженными силами Украины (ВСУ) возмутителен. Об этом 30 мая заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сами по себе факты нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, по детским учреждениям и так далее, это возмутительно. Именно с этим и борются наши воины. Защита людей от неонацистов, которые это делают, — основная цель, которая преследуется во время специальной военной операции», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о реакции президента РФ Владимира Путина на обстрелы школ в Донецке и теракт в Мелитополе.

Когда сотрудники прессы попросили Пескова оценить вероятность продолжения таких терактов, представитель Кремля порекомендовал адресовать этот вопрос военным.

О том, что в результате обстрела в Донецке повреждены две школы и гимназия, ранее в этот день сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, в результате обстрела центральной части города в школе № 22 двое погибших и 12 раненых, двое из них — в тяжелом состоянии. В школе № 5 — один погибший. Кроме того, один мирный житель погиб при обстреле улицы Динамической Буденновского района Донецка, еще один — на пересечении улицы Генерала Антонова и улицы 50-летия СССР.

Градоначальник добавил, что последние обстрелы Донецка, в том числе школ, могут вестись из американского тяжелого вооружения.

Позднее в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики уточнили, что число погибших при обстреле Донецка ВСУ возросло до шести.

В то же время в центре Мелитополя, находящегося под контролем вооруженных сил России, прогремел взрыв. По предварительным данным, ранено три человека.

Власти города квалифицировали взрыв автомобиля как теракт, передает «Газета.Ru». Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что за взрывом стоят украинские диверсанты.

Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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