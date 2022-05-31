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В Мелитополе рассказали о спросе на российские сим-карты

Мэр Мелитополя сообщила, что за день в городе выдали более 12 тыс. российских сим-карт
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Фото: Global Look Press/Franziska Gabbert
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Более 12 тыс. российских сим-карт было выдано в Мелитополе Запорожской области 30 мая. Об этом 31 мая сообщила глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко.

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«Судя по востребованности российского мобильного оператора — у нас за прошлый день было выдано более 12 тыс. сим-карт за один день», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Данильченко, сим-карты российского оператора в том числе есть у скорой помощи и экстренных служб.

Ранее во вторник член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области, где Украина отключила связь, налажена работа российских операторов.

30 мая стало известно, что в Херсонской области более 500 тыс. абонентов остались без сотовой связи в результате обстрелов со стороны украинских войск. Военно-гражданская администрация области обратилась к российским властям за помощью в восстановлении коммуникаций в регионе.

На следующий день на российскую мобильную связь и интернет перешли Херсонская и Запорожская области.

27 мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сказал, что в Херсонскую и Запорожскую области вошли российские сотовые операторы, что позволило жителям начать процесс перехода на телефонный код +7.

Херсонская и часть Запорожской области перешли под контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил российский лидер Владимир Путин. Спецоперации предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ЛНР и ДНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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