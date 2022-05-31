В Запорожской области перешли на российскую связь

В Запорожской области, где Украина отключила связь, налажена работа российских операторов. Об этом 31 мая заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Если говорить о связи, то вчера были проблемы после теракта. По сути, весь день вчера у нас не было связи, плюс еще и были жалобы не только в Мелитополе, но и в других городах — в Бердянске, Энергодаре. На всей освобожденной территории были проблемы с интернетом, мобильной связью и так далее. Сейчас <...> работает интернет российский, который заведен и кабельно, и сейчас осуществляется подача по мобильному интернету. Мобильные номера +7990 тоже у нас работают», — цитирует его ТАСС.

Ранее в этот день о переходе Запорожской и Херсонской областей на российскую мобильную связь и интернет сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Накануне он сказал, что Украина отключила Запорожскую и Херсонскую области от мобильной связи и интернета. Глава военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий попросил РФ и российских мобильных операторов восстановить мобильную связь.

Херсонская и часть Запорожской области перешли под контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса, которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».