Арестович пригрозил Вашингтону истерикой, если США не передадут Украине РСЗО

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пообещал устроить США «образцово-показательную истерику», если Вашингтон откажется предоставлять Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом он заявил в понедельник, 30 мая.

«В ближайшее время мы поймем, поставляют их или нет. <...>. Не дадут — тогда устроим образцово-показательную истерику», — сказал он украинскому изданию «Страна».

Так он прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена, сделанное ранее 30 мая, о том, что Вашингтон не собирается поставлять на Украину ракеты большой дальности, которые могут достичь территории России.

При этом, по данным газеты The Washington Post, администрация Байдена всё еще рассматривает возможность представления украинской стороне РСЗО, но без дальнобойных ракет с дальностью действия более 290 км, так как подобного рода поставки могут способствовать эскалации конфликта вокруг Украины.

«Нам и 70 км с головой хватит», — сказал Арестович.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что показательные истерики и абсурдные заявления — это все проявления самостоятельности, на которые способен официальный Киев, живущий по указке Запада.

Политолог Андрей Кошкин в беседе с «Известиями» отметил, что решение Вашингтона не поставлять Киеву ракетные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности говорит об изменении отношения Америки к происходящему на Украине и Донбассе и, как следствие, о снижении накала антироссийской риторики в Белом доме.

Как рассказал «Известиям» политолог Богдан Безпалько, поставки дальнобойных ракет Киеву приведут к незамедлительному ответу России. Он уточнил, что в этом случае есть много вариантов ответов со стороны РФ: от применения новых видов оружия до привлечения к военной операции союзников.

28 мая газета The New York Times написала, что в Белом доме приняли решение пополнить новый пакет военной помощи Украине ракетными системами залпового огня (РСЗО) большой дальности. Подробности относительно типа ракет, которые Вашингтон планирует передать Киеву, не оглашались. Однако, как отмечает издание, Пентагон чаще всего использует установку со спутниковым ведением M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System).

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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