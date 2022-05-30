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WP узнала о возможной поставке Киеву американских РЗСО без дальнобойных ракет

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Фото: commons.wikimedia.org
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Власти США изучают возможность поставок Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО), но без дальнобойных ракет. Как сообщает The Washington Post, окончательное решение еще не принято.

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«Некоторые официальные лица Белого дома выразили обеспокоенность тем, что предоставление (Украине. — Ред.) РСЗО с дальностью действия более 180 миль (около 290 км) позволит украинским силам поражать цели далеко на территории России, что потенциально может вызвать эскалацию», — говорится в материале со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника.

При этом указывается, что свои опасение Белый дом может развеять просто отказавшись от боеприпасов дальнего действия для системы.

Ранее в этот же день американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет поставлять Киеву ракетные системы, которые могут достичь территории России.

Данное заявление Байдена было озвучено на фоне появляющейся в западных СМИ информации о намерениях Белого дома пополнить новый пакет военной помощи Киеву РСЗО большой дальности. Так, 27 мая газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что речь может идти о поставке установки со спутниковым ведением M31 GMLRS, дальность огня которой в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 км.

В тот же день телеканал CNN сообщал, что представители Киева рассчитывают на американские РСЗО, поскольку они могут запускать ракеты на сотни километров и превосходят по данному параметру любую систему вооружения, уже имеющуюся в арсенале украинской армии.

28 мая посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что Россия надеется на торжество здравого смысла и отказ США поставлять Киеву дальнобойные ракетные вооружения. Он отметил, что беспрецедентная накачка Украины вооружением лишь повышает риски эскалации конфликта.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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