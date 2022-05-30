WP узнала о возможной поставке Киеву американских РЗСО без дальнобойных ракет

Власти США изучают возможность поставок Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО), но без дальнобойных ракет. Как сообщает The Washington Post, окончательное решение еще не принято.

«Некоторые официальные лица Белого дома выразили обеспокоенность тем, что предоставление (Украине. — Ред.) РСЗО с дальностью действия более 180 миль (около 290 км) позволит украинским силам поражать цели далеко на территории России, что потенциально может вызвать эскалацию», — говорится в материале со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника.

При этом указывается, что свои опасение Белый дом может развеять просто отказавшись от боеприпасов дальнего действия для системы.

Ранее в этот же день американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет поставлять Киеву ракетные системы, которые могут достичь территории России.

Данное заявление Байдена было озвучено на фоне появляющейся в западных СМИ информации о намерениях Белого дома пополнить новый пакет военной помощи Киеву РСЗО большой дальности. Так, 27 мая газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что речь может идти о поставке установки со спутниковым ведением M31 GMLRS, дальность огня которой в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 км.

В тот же день телеканал CNN сообщал, что представители Киева рассчитывают на американские РСЗО, поскольку они могут запускать ракеты на сотни километров и превосходят по данному параметру любую систему вооружения, уже имеющуюся в арсенале украинской армии.

28 мая посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что Россия надеется на торжество здравого смысла и отказ США поставлять Киеву дальнобойные ракетные вооружения. Он отметил, что беспрецедентная накачка Украины вооружением лишь повышает риски эскалации конфликта.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».