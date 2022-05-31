В ГД высмеяли слова Арестовича об истерике при отказе США поставлять РСЗО Украине

Показательные истерики и абсурдные заявления — это все проявления самостоятельности, на которые способен официальный Киев, живущий по указке Запада. Об этом во вторник, 31 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович анонсировал «образцово-показательную истерику» в случае отказа США в предоставлении Киеву реактивных систем залпового огня.

«Показательные истерики, абсурдные заявления и требования на грани фола — это все проявления самостоятельности, на которые способен киевский режим, живущий по указке западных кураторов. Официальный Киев на международной арене давно воспринимается как фигура, лишенная всяческой независимости и управляемая из-за океана, но при этом превращенная США и их союзниками в символ некого сопротивления нашей стране. По факту же Украина — просто разменная монета в нечестной игре Штатов», — указал депутат.

По словам парламентария, Вашингтон, взвесив все риски от поставок РЗСО, будет действовать по своему плану. Заявления же Арестовича, как подчеркнул Белик, персонажа, а не политика — это лишь способ показать украинскому народу, что официальный Киев в случае чего может «топнуть ногой» и потребовать.

«Хотя, конечно же, на интересы украинцев киевской власти глубоко наплевать. Даже если вся Верховная рада на майдане хором будет критиковать весь западный мир, это ни на что не повлияет», — заключил политик.

Арестович своим анонсом прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена, сделанное ранее 30 мая, с отказом от поставок на Украину ракетных систем, которые могут достичь российских территорий. При этом, по данным газеты The Washington Post, администрация Соединенных Штатов Америки всё еще рассматривает возможность представления украинской стороне РСЗО, но без дальнобойных ракет с дальностью действия более 290 км, так как подобного рода поставки могут способствовать эскалации конфликта вокруг Украины.

Как рассказал «Известиям» политолог Богдан Безпалько, поставки дальнобойных ракет Киеву приведут к незамедлительному ответу России. Он уточнил, что в этом случае есть много вариантов ответов со стороны РФ: от применения новых видов оружия до привлечения к военной операции союзников.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».